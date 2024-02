AtlasVPN taglia i prezzi, 86% di sconto sull'abbonamento

Se siete alla ricerca di una VPN sicura, affidabile e ad un prezzo stracciato, allora oggi ti parliamo di AtlasVPN, un servizio che grazie allo sconto applicato potrai avere al prezzo di 1,54€ al mese se sceglierete un abbonamento di 2 anni. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa offerta, le feature e come funziona l’abbonamento in offerta ad un prezzo scontato di AtlasVPN.

AtlasVPN scontato all’86%

Il servizio di AtlasVPN, oltre ad essere venduto ad un prezzo stracciato, offre una serie di funzioni davvero interessanti. Prima di tutto, potrai usare il servizio su un numero di dispositivi illimitati: non avrai quindi alcun limite e potrai usare questa VPN su PC, smartphone e ogni piattaforma compatibile. In secondo luogo, AtlasVPN utilizza un sistema di Server Multihop, così da far ricevere e inviare i dati non dallo stesso server, ma da due distinti.

A rendere il tutto maggiormente conveniente, la presenza del Protocollo WireGuard per proteggere i tuoi dati e creare connessioni punto-punto, dei server da 10 Gbps per poter navigare senza alcun rallentamento, e un accesso facilitato grazie al login senza password. In questo modo, grazie ad AtlasVPN potrai guardare i tuoi contenuti dove vuoi, anche all’estero, senza perdita di qualità e senza alcun tipo di rallentamento.

Il servizio infine offre un supporto e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7: potrai quindi contattare il servizio clienti in qualunque momento per risolvere eventuali problematiche che si presenteranno. Ricordiamo che il prezzo scontato all’86% sarà disponibile ancora per poco, dandoti la possibilità di pagare solo 1,54€ al mese per il piano di 2 anni. Tutto questo sarà testabile in 30 giorni poi, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati, che ti permetterà di richiedere il rimborso per i piani superiori a 1 mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.