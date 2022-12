Attacchi informatici e intelligenza artificiale: gli esperti lanciano l'allarme

Secondo una recente ricerca dalla società di sicurezza informatica e privacy WhitSecure, il rapporto tra attacchi informatici e intelligenza artificiale è destinato a diventare molto pericoloso nei prossimi anni.

Stando ai dati raccolti dall’azienda finlandese e alle previsioni su medio-lungo termine, la situazione potrebbe degenerare nei prossimi 5 anni.

Sebbene attualmente l’AI sia impegnata prevalentemente per obiettivi positivi, molto probabilmente gli hacker andranno a sfruttare questa opportunità per studiare nuove modalità di attacco.

Non solo: se a gestire questo aspetto saranno dapprima gli hacker più preparati, spesso ingaggiati da una o dall’altra nazione, ben presto tali tecnologie saranno anche i comuni cybercriminali. Ciò comporta un pericolo concreto anche per i consumatori e non solo per grandi aziende ed entità simili.

Al momento attuale, l’ adozione di un antivirus adeguato è più che consigliato per qualunque tipo di utente ma, da qui ai prossimi anni, neanche gli esperti sanno bene come potrebbe evolvere la situazione.

La previsione degli esperti: attacchi informatici e intelligenza artificiale potrebbero essere una coppia molto pericolosa

Quali sono gli scenari in tal senso? Si parla di un’AI in grado di identificare autonomamente le vulnerabilità, pianificare ed eseguire campagne di attacco, utilizzare la furtività per evitare le difese e raccogliere o estrarre dati da sistemi infetti.

Uno scenario in cui le azioni degli hacker saranno dunque più veloci e meno prevedibili.

Stiamo infatti parlando di una suite completa, offerta da una delle aziende più importante dell’intero settore, nonché con una lunga esperienza alle spalle. Di fatto, tale sottoscrizione va oltre al classico antivirus, fornendo anche una VPN, un password manager e tante soluzioni per proteggere i dispositivi elettronici.

A rendere ancora più interessante questo antivirus è anche l’attuale promozione a cui è sottoposto.

Grazie allo sconto del 45% infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Premium spendendo solo 59,99 euro all’anno.

