Esperti avvertono: attacchi phishing via e-mail in aumento in tutto il mondo

Parallelamente alla diffusione del ransomware Money Message, gli esperti di cybersicurezza internazionali hanno cercato di riassumere gli ultimi dati relativi al phishing, un tipo di offensiva informatica particolarmente diffuso e al quale è facile abboccare – da cui il nome, simile a fishing, ovvero pescare. Un nuovo report pubblicato da Cofense e ripreso da TechRadar, difatti, illustra come il numero di attacchi via e-mail sia aumentato vertiginosamente nel corso del 2022, lanciando un allarme per il 2023.

Attenti agli attacchi phishing via mail!

I dati analizzati dai ricercatori in questione riguardano i casi di 35 milioni di persone in tutto il mondo, e hanno portato a una scoperta disarmante: negli ultimi anni, fino al 2022, c’è stato un aumento del 569% dei tentativi di phishing. In particolare, le segnalazioni relative alle offensive mirate per le credenziali di social network e conti corrente è aumentato del 478% solo lo scorso anno.

Non solo gli attacchi avvengono via posta elettronica, però: Cofense ha evidenziato la distribuzione di malware con gli stessi obiettivi su altri servizi. I protagonisti assoluti sono Emotet e QuakBot, le due famiglie di virus più distribuite nel 2022. In generale, si nota un aumento del 44% su base annua del numero di attacchi.

Per Tonia Dudley, Vice President e Chief Information Security Officer di Cofense, queste minacce sono aumentate in frequenza, intensità e sofisticatezza:

“L’aumento degli attacchi agli stati-nazione e dei gravi incidenti in generale continua a esercitare pressioni per aumentare la visibilità del programma di sicurezza di un’organizzazione da parte dei consigli di amministrazione, dei dirigenti aziendali e degli assicuratori informatici. Con questa pressione, le organizzazioni devono continuare a valutare i modi per mitigare i rischi e valutare quali controlli di sicurezza della posta elettronica devono essere aggiunti o migliorati per migliorare la loro posizione di sicurezza complessiva.”

Infine, Cofense ha aggiunto che le organizzazioni dovrebbero tenere gli occhi davvero aperti per le offensive che compromettono le e-mail aziendali, ovvero gli attacchi Business Email Compromise (BEC), e che i pericoli sono ormai estremamente diffusi anche nelle tecnologie Web3 e su Telegram, complice un aumento dei bot usati per scopi malevoli pari all’800%.