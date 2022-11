Attacco DDoS contro il sito del Parlamento europeo

Ieri pomeriggio il sito del Parlamento europeo è stato colpito da un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), risultando inaccessibile o rallentato per alcune ore. L’attacco, successivamente rivendicato dal gruppo Killnet su Telegram, è avvenuto dopo l’approvazione della risoluzione che riconosce la Russia come “stato sponsor del terrorismo“.

Il gruppo Killnet è specializzato negli attacchi DDoS, ovvero l’invio di numerose richieste contemporanee ai server che ospitano un sito web fino alla completa saturazione delle risorse e all’interruzione del servizio. I cybercriminali pro-Russia hanno già colpito diversi siti occidentali, principalmente in Europa e Stati Uniti. I bersagli italiani sono stati i siti di ministeri, aeroporti, Polizia di Stato e CSIRT.

Ieri il Parlamento europeo ha riconosciuto la Russia come stato sponsor del terrorismo che usa mezzi terroristici. I deputati hanno sottolineato che gli attacchi e le atrocità intenzionali commessi delle forze russe contro i cittadini ucraini, la distruzione delle infrastrutture civili e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario sono tutti atti di terrore e crimini di guerra.

La Presidente Roberta Metsola ha comunicato che il sito è stato attaccato da un gruppo pro-Cremlino.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022