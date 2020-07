Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden, Kanye West, Mike Bloomberg, ma anche Apple e Uber: sono alcuni dei profili Twitter di maggior rilievo compromessi da quello che si rivelerà quasi certamente il più importante attacco di sempre alla piattaforma.

Twitter sotto attacco: bucati profili in vista

Un’azione coordinata, il cui obiettivo principale è essere quello di promuovere una truffa legata a Bitcoin. Al momento ignoti gli autori. Considerando il pubblico raggiunto dagli account in questione il rischio che qualcuno ci sia cascato è tutt’altro che contenuto. Secondo il New York Times in poche ore dalla comparsa dei primi tweet circa 300 utenti sono caduti nella trappola trasferendo complessivamente una somma pari a oltre 100.000 dollari.

Qui sotto uno screenshot che mostra il post condiviso da chi ha preso il controllo del profilo del candidato democratico alla Casa Bianca.

Il problema è stato confermato in via ufficiale dal supporto del social network con riferimento a un “incidente di sicurezza”. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo la situazione non è ancora tornata alla normalità.

Siamo a conoscenza di un incidente di sicurezza che sta interessando gli account su Twitter. Stiamo investigando e muovendo i passi necessari per risolverlo. Aggiorneremo tutti a breve.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

Allegato ai messaggi condivisi (qui sotto in forma tradotta quello comparso sull’account di Elon Musk) l’indirizzo di un wallet a cui inviare la criptovaluta con la promessa di ottenere in risposta il doppio dei Bitcoin versati.