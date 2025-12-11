 Audio 2.0 con la soundbar Fire TV per il televisore, meno di 95€ ora
Audio 2.0 con la soundbar Fire TV per il televisore, meno di 95€ ora

La Fire TV Soundbar completa il tuo televisore con un audio potente e sopraffine non solo per lo streaming ma anche per ascoltare musica.
Rendi il televisore perfetto dotandolo di una soundbar che costa poco ma fa la differenza. Il modello di Amazon, la Fire TV Soundbar è spaziale, di ottima qualità e soprattutto perfetta da utilizzare anche con lo smartphone. Un prodotto semplice ma che fa il suo lavoro ossia eleva l’audio e lo rende perfetto come al cinema. Approfitta dello sconto del 32% su Amazon percomprarla a soli 94,99 euro subito. 

La Fire TV Soundbar è perfetta da abbinare al tuo televisore. Si connette via Bluetooth per eliminare ogni esigenza di fili e tenere tutto in ordine. Tuttavia rimangono a disposizione anche una porta HDMI, un’uscita ottica digitale e una porta USB A così da offrirti la comodità più totale quando si parla di connettività. Le sue dimensioni sono ideali per posizionarla sotto il televisore e usarla ogni giorno in combo con i device che possiedi. Utilizzala, nello specifico, per sentire tutta la musica che ami connettendola via Bluetooth direttamente allo smartphone.

Dal punto di vista tecnico, la barra è dotata di una potenza audio pari a 2 x 20W per avvolgerti in un suono potente e puro. I bassi sono potenziati e le voci cristalline. Questo significa che gli effetti audio ti faranno sentire al cinema e, nel momento in cui qualcuno parlerà, non dovrai giocare a fare il dj con il volume. Con 2.0 canali e codec audio del calibro del DTS Virtual:X e Dolby Digital, non c’è modo di scendere a compromessi. Sulla parte superiore, infine, sono presenti i comandi rapidi con cui regolare le varie impostazioni come il tipo di connessione, il pairing e il volume.

Compra la tua Fire TV Soundbar su Amazon a soli 94,99 euro con lo sconto del 32% in corso.

