Aumenta l'intrattenimento: scopri come vedere la BBC dall'Italia

Le piattaforme di streaming disponibili ti hanno stancato? Vorresti qualcosa di più da guardare da solo o insieme alla tua famiglia? Scopri come vedere la BBC in streaming dall’Italia. Si tratta di un procedimento molto semplice e veloce. Infatti, devi sapere che i contenuti in streaming proposti all’estero non sono visibili nel nostro Paese a causa dei cosiddetti blocchi regionali.

Si tratta di georestrizioni che vietano l’accesso a piattaforme e contenuti agli utenti di altre aree geografiche diverse da quella dei destinatari. Installando NordVPN sui tuoi dispositivi ottieni libero accesso a tutti i contenuti del web, indipendentemente da dove ti trovi e quali censure sono applicate nella tua zona. Attivando questa VPN ottieni la massima libertà di navigazione e interazione.

Grazie a più di 5900 server di proprietà, NordVPN ti permette di cambiare posizione virtuale scegliendo tra 60 Paesi di tutto il mondo. Al costo di soli 3,99 euro ottieni una connessione dati senza limiti in grado di rendere il tuo intrattenimento veramente completo e senza restrizioni. Scopri come vedere la BBC in streaming dall’Italia con questa VPN.

BBC Player: la soluzione perfetta in abbinata con NordVPN

Per vedere in streaming i contenuti della famosa emittente televisiva anglosassone è necessario scaricare la sua piattaforma BBC Player. Per registrarsi e ottenere l’accesso però devi attivare NordVPN sui tuoi dispositivi. Scaricala da questo link e poi installala. Una volta attivata è indispensabile modificare la propria posizione virtuale. Come?

Vai alla sezione dell’app, compatibile con tutti i sistemi operativi e smart TV, dedicata ai server. Lì non devi fare altro che selezionare un server inglese. Dopodiché torna all’app di streaming anglosassone e registra un account seguendo le istruzioni a video. In pochissimo tempo avrai accesso a tutti i suoi contenuti dall’Italia. Niente male vero? Tutto grazie a NordVPN che migliora anche la tua connessione dati garantendoti uno streaming senza buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.