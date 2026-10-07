 Auricolari Baseus EP10 NC sotto i 20€ alla Festa delle Offerte Prime
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Auricolari Baseus EP10 NC sotto i 20€ alla Festa delle Offerte Prime

Gli auricolari Baseus EP10 NC sono in offerta speciale sotto i 20€ su Amazon grazie all'ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime.
Auricolari Baseus EP10 NC sotto i 20€ alla Festa delle Offerte Prime
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Gli auricolari Baseus EP10 NC sono in offerta speciale sotto i 20€ su Amazon grazie all'ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime.
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Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, gli auricolari Bluetooth Baseus EP10 NC sono in promozione sotto i 20 euro! Cosa aspetti? Conferma l’ordine a soli 18,99 euro, invece di 22,99 euro. Si tratta di un ottimo prodotto per chi ha un budget particolarmente ridotto, ma vuole assicurarsi una buona esperienza di ascolto, con bassi potenti e alti cristallini.

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Nonostante il prezzo così contenuto, questi auricolari offrono anche una cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB. I 4 microfoni ENC AI rilevano tutti i rumori e li eliminano per assicurare chiamate chiare. Inoltre, puoi indossarli anche quando piove o ti alleni perché rispondono agli standard IP55 essendo resistenti sia all’acqua che alla polvere.

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Baseus EP10 NC Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 6.0, Cuffie Wireless In Ear con ANC -43dB, Driver 12mm, 24 Modi EQ, SuperBass, 4-Mic AI, IP55, 41 Ore di Riproduzione

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Goditi un’esperienza gaming pazzesca grazie alla sincronizzazione a bassa latenza con il tuo dispositivo. Inoltre, con la loro pratica custodia di ricarica, garantiscono fino a 41 ore di riproduzione totale e 7 ore di musica non-stop.

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Non perdere altro tempo! La Festa delle Offerte Prime termina alla mezzanotte! Aggiungi al carrello gli auricolari Baseus EP10 NC a soli 18,99 euro!

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Pubblicato il 7 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2026
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