Auricolari Bluetooth 5.2 con bassi immersivi: solo 19€ in offerta

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di auricolari bluetooth economico e funzionale, tra le offerte del Black Friday ci sono queste cuffie 5.2 con bassi immersivi e impermeabili che puoi avere a soli 19,99 euro. Disponibilità immediata e spedizione Prime ti permettono di riceverli a casa nel giro di pochissimi giorni: risparmi il 50% sul prezzo di listino.

Auricolari bluetooth 5.2 in offerta su Amazon: solo 19 euro

Questi auricolari bluetooth con tecnologia 5.2 ti permettono di avere un raggio di copertura fino a 15 metri di distanza, si collegano facilmente al tuo smartphone e ti garantiscono una qualità del suono ad alta fedeltà.

La capacità delle cuffie da 50mAh e del contenitore di ricarica 400 mAh ti permettono di avere un funzionamento di 7-8 ore con una singola carica, mentre la custodia può garantirti fino a 5 ricariche. In questo modo potrai goderti liberamente telefonate, musica e film senza preoccuparti della batteria.

Con design ergonomico e impermeabile, queste cuffie bluetooth sono perfette anche per lo sport: inoltre, con i tre differenti tagli di tappi per le orecchie inclusi nella confezione per adattarsi alle diverse dimensioni del canale uditivo.

Basta estrarre gli auricolari bluetooth dalla custodia in modo che si colleghino automaticamente al telefono. Facili da usare, potenti, ergonomici e belli da vedere: solo 19,99 euro su Amazon grazie alle offerte del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.