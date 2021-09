Auricolari Bluetooth in doppio sconto: attiva il coupon

Un paio di true wireless fanno sempre comodo e perché non approfittare dell'offerta su Amazon? Ti porti a casa quest auricolari Bluetooth a soli 22,94€, il che è fantastico. Inoltre con le spedizioni veloci e gratuite le ricevi praticamente nel giro di qualche giorno.

Non ti scordare di attivare il coupon e ricorda che il numero di pezzi disponibili è limitato.

Auricolari Bluetooth: tutto ciò che c'è da sapere

Gli auricolari Bluetooth di Aoslen sono semplici ma completi di tutto. Dall'estetica lineare ed elegante, ricordano un po' le true wireless Huawei, dunque capirai che sono disponibili in colorazione bianca.

Appartenenti alla categoria in Ear, li infili nelle orecchie e rimangono stabili grazie alle punte in silicone morbido di cui sono dotati. Questa caratteristica non la devi sottovalutare dato che non solo li rende a prova di movimento, ma ti consente altresì di indossarli per ore e ore senza avvertire fastidio.

Con altoparlanti di ottima qualità, la riproduzione dei contenuti multimediali è godibile al 100%. Inoltre il sistema Bluetooth 5.0 ti assicura una connessione senza latenza così da non scendere a patti in nessun campo. Non mancano all'appello i controlli touch che ti permettono di gestire la musica con dei semplici tap sulla superficie di uno o l'altro auricolare.

Ovviamente è integrato un microfono, quindi non farti problemi se vuoi intrattenere delle ottime telefonate. In più sono resistenti all'acqua, una feature che apprezzano gli sportivi.

Sono compatibili sia con smartphone Android che iOS, non farteli scappare.

Acquista subito gli auricolari Bluetooth su Amazon a soli 22,94€. Attiva il coupon per ottenere questo super prezzo, ricorda che i pezzi sono limitati. Se sei membro Prime le ricevi senza costi aggiuntivi, se sei cliente standard, invece, opta per la consegna nei punti di ritiro per averla gratuita.