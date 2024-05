Auricolari CMF by Nothing: tanta potenza a 34,99 euro (sconto Amazon)

Su Amazon puoi acquistare gli ottimi auricolari CMF by Nothing Buds in offerta al prezzo eccezionale di soli 34,99 euro: una grande convenienza per un prodotto di alta qualità perfetto per ascoltare la musica in giro e non solo.

Auricolari CMF by Nothing Buds: le caratteristiche

Gli auricolari in questione offrono un’eccezionale esperienza di cancellazione del rumore attivo (ANC), con una profondità di 42 dB e una banda fino a 2900 Hz. La tecnologia è in grado di bloccare efficacemente i rumori indesiderati, grazie a un microfono HD esterno che rileva il rumore ambientale e a un processore interno che genera onde sonore inverse per silenziarlo. Con la modalità Trasparenza, tuttavia, è possibile tornare a sintonizzarsi con l’ambiente circostante quando necessario.

Dotati di componenti acustici avanzati e della Tecnologia Ultra Bass 2.0, questi auricolari offrono un suono ricco e realistico, professionalmente accordato da Dirac Opteo. Puoi godere di un ampio paesaggio sonoro con bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini che rende ogni ascolto un’esperienza immersiva e dinamica.

Con una singola carica puoi avere fino a 8 ore di riproduzione, che diventano circa 35 con il supporto della custodia di ricarica. Per le chiamate, invece, sono dotati di 4 microfoni HD e della Tecnologia Voce Chiara, in grado di isolare il rumore di fondo in tempo reale per conversazioni chiare e senza disturbi.

Un prodotto che combina eccellente qualità audio, funzioni di cancellazione del rumore e una lunga durata della batteria: acquista gli auricolari CMF by Nothing Buds a 34,99 euro.