Auricolari Samsung Galaxy Buds 2: 4 colorazioni diverse, un solo prezzo PAZZESCO

Siete alla ricerca di ottimi auricolari wireless e stavate dando un’occhiata da tempo a quelli della Samsung? È arrivato il momento adatto per acquistare gli splendidi Samsung Galaxy Buds 2. Grazie alle promozioni di Amazon, infatti, è possibile acquistare gli auricolari del colosso coreano a soli 79,99 euro invece di 189 euro. Lo sconto riguarda varie colorazioni, quali Verde, Nero, Bianco e Viola.

Auricolari Samsung Galaxy Buds 2: caratteristiche principali

I Samsung Galaxy Buds 2 hanno tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta del modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di auricolari Bluetooth in grado di offrire il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo. Tra le specifiche troviamo altoparlanti dinamici bidirezionali, in grado di garantire audio ricco e bilanciato, oltre che un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) che elimina fino al 98% del rumore di fondo basato integralmente sul machine learning. Da segnalare anche un’ottima autonomia con 5 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 20 ore di autonomia grazie alla carica aggiuntiva garantita dalla custodia e la presenza di ben tre microfoni con tanto di funzione Rilevamento Voce che consente di fare chiamate in modo più chiaro.

Con la nuova promozione di Amazon è, quindi, possibile acquistare i Samsung Galaxy Buds 2 al prezzo scontato di 79,99 euro invece di 189 euro. Lo sconto riguarda varie colorazioni, tra cui Verde, Bianco, Viola e Nero. Le consegne, purtroppo, non sono rapidissime e potreste riceverle dopo Natale, tuttavia se non avete urgenza dovreste ugualmente farci un pensierino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.