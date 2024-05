Mini PC (Intel Core i5, 16/512GB, W11) a -100€ con questo coupon

Minisforum NAB6 Lite è tra le new entry del catalogo Mini PC e oggi puoi metterlo sulla scrivania con uno sconto di 100 euro rispetto al listino. È dotato di caratteristiche che lo rendono perfetto per la produttività quotidiana, ma non solo. Se vuoi approfittare dell’offerta, non devi far altro che attivare il coupon dedicato su Amazon.

Mini PC: le specifiche di Minisforum NAB6 Lite

Il cuore pulsante è costituito dal processore Intel Core i5-12600H con chip grafico Intel Iris Xe, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB). Completano la configurazione i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 oltre alle tante porte presenti sul case, come mostrato dall’immagine qui sotto. Il sistema operativo è Windows 11. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per acquistare il Mini PC di Minisforum (modello NAB6 Lite) al prezzo finale di soli 429 euro, il più basso dal lancio. Si tratta di una spesa davvero contenuta, se si considera il comparto hardware in dotazione, in grado di gestire anche i carichi di lavoro più pesanti. Anche gli appassionati di gaming possono contarci per togliersi qualche soddisfazione.

L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro un giorno per chi decide di effettuare l’ordine in questo momento. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, prima che il prodotto torni a prezzo pieno.