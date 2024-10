Mini PC (Ryzen 7, 16GB DDR4+512GB) con 130€ di sconto su Amazon

Un Mini PC che si presta a esigenze di studio, lavoro e persino gaming leggero è protagonista oggi di questa fantastica offerta su Amazon. Puoi acquistarlo infatti a soli 339,99 euro invece di 469,99: hai la spedizione Prime con consegna immediata se sei abbonato e anche la possibilità di attivare il pagamento rateale con Cofidis al checkout.

Mini PC AceMagician in sconto: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione non delude dal punto di vista dell’equipaggiamento hardware: monta un processore AMD Ryzen 7 5800U (8 core, 16 thread, fino a 4,4 GHz) per darti una potenza di calcolo fluida e sufficiente adatta a diversi scopi.

Al suo fianco ecco 16GB di RAM DDR4 e una SSD NVMe da 512GB: una combinazione che garantisce una gestione veloce dei file di grandi dimensioni e avvio rapido dei programmi. Lo spazio di archiviazione può essere inoltre espanso fino a 2TB grazie a un slot aggiuntivo.

Il sistema integra una GPU AMD Radeon Vega7, che aiuta nella gestione di 3 monitor contemporaneamente grazie alla presenza di due porte HDMI e una Type-C: perfetto per le configurazioni multimonitor. Il sistema di raffreddamento sfrutta delle ventole integrate che mantengono il PC fresco anche durante l’uso intensivo.

La connettività è completata da WiFi 6, Bluetooth 5.2 e diverse porte di ingresso come USB, jack audio e rete cablata da 1000Mbps. Dal design compatto e con supporto VESA che ti permette di montarlo anche dietro il monitor, questo Mini PC ad alte prestazioni è perfetto per avere una postazione da lavoro minimal senza rinunciare alle performance. Acquistalo in sconto a 339,99 euro invece di 469,99.