Auricolari Sennheiser, alta qualità in sconto (-62%)

C’è ancora qualche residua opportunità per acquistare online e ricevere in tempo entro il Natale: una di queste opportunità è nello sconto in vetrina su Amazon in queste ore, con scadenza presumibilmente a breve vista l’alta domanda in arrivo e lo scarso tempo disponibile. Si tratta degli auricolari Sennheiser Momentum, disponibili solo per poche ore al miglior prezzo di sempre (75 euro) grazie allo sconto del 62% che rende l’offerta un’occasione del tutto unica.

Sennheiser Momentum, che sconto!

Gli auricolari Sennheiser Momentum godono di connessione Bluetooth 4.2, funzionando dunque in sinergia con lo smartphone pur senza la necessità di un fastidioso cavo di connessione. Il plus di questo modello rispetto alla media delle offerte di mercato sta nella qualità dell’audio, di cui il marchio Sennheiser si fa garante:

il suono che porta la firma Momentum: potente risposta dei bassi, proiezione vocale dettagliata e un grande sound stage;

controllo musica e chiamate; i tre comandi in linea offrono un controllo facile della musica e delle chiamate; il microfono di alta qualità offre un’ottima chiarezza vocale;

isolamento del rumore; sono inclusi gli adattatori per le orecchie in quattro dimensioni diverse per assicurare un’ottima aderenza, migliorando le prestazioni audio e isolando efficacemente dal rumore ambientale.

La batteria offre fino a 6 ore di autonomia con una singola ricarica e c’è la possibilità di connettere fino a 2 dispositivi in contemporanea (ad esempio smartphone e PC) per un utilizzo libero in mobilità.

Bluetooth 4.2, supporto codec AAC e supporto Qualcomm apt-X a bassa latenza assicurano una trasmissione wireless cristallina per farti sperimentare il suono Momentum, senza cavi e con una cuffia ultracompatta

La differenza rispetto ad un normale auricolare wireless, quelli Sennheizer sono di minori dimensioni ed hanno un cavo che li tiene uniti per poterli appoggiare alla nuca e non rischiare di perderli durante gli spostamenti. Una volta rimossi, grazie ad una base magnetica è possibile unirli per creare una sorta di “collana” che consente di avere sempre gli auricolari a portata di mano senza il rischio di smarrirli o di doverli affannosamente cercare in tasca in caso di chiamata.

Quest’ultima caratteristica perimetra le situazioni di utilizzo in cui i Sennheiser Momentum possono esprimersi al massimo: durante lo sport, durante il lavoro in mobilità, durante gli spostamenti, durante il lavoro. Laddove le mani possono essere occupate e il movimento può rendere agevole un auricolare togli-metti, è questo il concept ideale per isolarsi dal mondo e fruire al meglio di chiamate, musica o intrattenimento con massima comodità e qualità ad un prezzo che, solo per oggi, è più che dimezzato.

Per massima garanzia si consiglia di verificare i tempi di consegna durante le fasi di pagamento, ma Amazon sembra garantire l’arrivo entro Natale nella maggior parte dei casi.