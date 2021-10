C'è chi cerca la massima comodità, c'è chi cerca la massima qualità d'ascolto, chi vuole il brand che si fa notare e chi, semplicemente, vuol poter avere funzionalità base e minimo costo possibile. Sei tra questi ultimi e per te gli auricolari wireless sono semplicemente una comodità per brevi tratti di metropolitana, qualche passeggiata e un paio di telefonate al giorno? Allora l'offerta Aoslen di oggi è per te, perché con 19,99 euro hai tutto quel che serve e probabilmente anche di più.

Impermeabilità IPX7, Bluetooth 5.0, altoparlante 10mm, 4 ore di autonomia con estensione a 20 ore tramite la custodia di ricarica. Insomma, c'è tutto quel che possa servire su un auricolare wireless, con caratteristiche che ricalcano fedelmente gli standard della concorrenza. La differenza sta nel prezzo: solitamente assestato a 29,99 euro, raramente sceso a 25, eccezionalmente portato in queste ore a soli 19,99€. Esatto: uno sconto del 33% improvviso e destinato a durare poche ore come per ogni offerta lampo.

Se il design ricalca pedissequamente quello di molti altri auricolari, le funzioni touch non sono da meno: un tap per accendere, uno per rispondere a una chiamata, due per modificare il volume, tre per passare alla traccia successiva e altro ancora. Con un tap prolungato potrai gestire l'assistente vocale ed avere mani libere sul volante.

Tutto quel che vuoi, ma senza dover spendere cifre che non puoi. Oggi, qui.