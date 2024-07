Auricolari wireless OPPO Enco Buds2 Pro quasi a METÀ PREZZO

OPPO Enco Buds2 Pro in sconto del 46%: l’offerta perfetta per chi cerca auricolari true wireless di alta qualità a un prezzo molto conveniente, per musica, podcast, chiamate, contenuti multimediali ecc. Tra i punti di forza citiamo l’autonomia fino a 38 ore sfruttando la custodia di ricarica in dotazione, la cancellazione del rumore con doppio microfono e IA, la connettività Bluetooth 5.3 binaurale con latenza ultra-bassa e la certificazione IP55.

OPPO Enco Buds2 Pro: la super offerta di Amazon

La fedeltà del comparto audio è assicurata dall’impiego di driver extra large da 12,4 mm per riprodurre ogni frequenza al meglio. Il design è quello elegante e minimalista tipico del marchio, con una finitura opaca della superficie come visibile in queste immagini. Inoltre, grazie ai controlli touch è possibile interrompere, riprendere e gestire la riproduzione con semplici tocchi, senza estrarre lo smartphone dalla tasca o dallo zaino. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per saperne di più.

Al prezzo stracciato di soli 26,99 euro, l’offerta sugli auricolari true wireless OPPO Enco Buds2 Pro è davvero imperdibile. Lo sconto del 46% è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali da attivare. La colorazione è Bianco.

Non è tutto: c’è la spedizione gratuita in carico ad Amazon se hai un abbonamento Prime attivo (altrimenti, inizia ora i 30 giorni di prova). Se effettui subito l’ordine, la consegna è prevista entro un paio di giorni al massimo. Con oltre 7.400 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da parte di chi ha già effettuato l’acquisto, il voto medio assegnato è molto alto, pari a 4,4 stelle su 5.