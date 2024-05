Auricolari wireless top di gamma: Yamaha TW-E7B a -54%

Oggi in sconto del 54%, dunque a meno di metà prezzo rispetto al listino ufficiale, questi auricolari wireless in-ear sono la scelta giusta per chi non accetta compromessi in termini di qualità: si tratta del modello Yamaha TW-E7B, progettato per soddisfare anche le esigenze dei professionisti. Passiamo in rassegna i punti di forza che li rendono top di gamma.

Yamaha TW-E7B: meno di metà prezzo per gli auricolari

Perfetti sotto ogni punto di vista per l’ascolto di musica e podcast in streaming, adatti anche ai contenuti multimediali e all’attività negli studi di registrazione, sono dotati della tecnologia Listening Optimizer che effettua in automatico correzioni dinamiche per offrire sempre un segnale audio sintonizzato al meglio, in base al contesto. Possono contare sulla certificazione IPX5 per la resistenza al contatto con acqua e sudore. Integrano un microfono per le telefonate e per i comandi vocali, c’è la cancellazione attiva del rumore e l’autonomia arriva complessivamente a 22 ore con la custodia che svolge anche il compito di powerbank per la ricarica. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

La promozione di oggi porta gli auricolari wireless in-ear Yamaha TW-E7B al loro prezzo minimo storico. Approfittane per acquistarli in sconto del 54% con una spesa di 114 euro (invece di 249 euro come da listino), nella colorazione Nero. Sono in sconto del 49% anche le versioni Bianco, Beige e Blu scuro,

Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, entro domani saranno a casa tua con la consegna gratuita. Infine, segnaliamo che Amazon si occupa di vendita e spedizione, senza passare da intermediari, un vantaggio non di poco conto.