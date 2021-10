Auto a basse emissioni: ecco i nuovi incentivi

A partire da domani, mercoledì 27 ottobre, si riapre la piattaforma per la prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Nelle settimane scorse è stato ufficializzato il rifinanziamento della misura, peraltro particolarmente importante per un settore che sta vivendo particolari problemi dopo le secche degli ultimi mesi, ed ora il meccanismo di incentivo può ripartire nel tentativo di favorire la domanda e accelerare la transizione digitale del comparto.

Così il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti:

Siamo soddisfatti per questo rifinanziamento degli ecobonus auto, che abbiamo voluto fortemente venisse inserito nel decreto fiscale. È un altro segnale concreto dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori. Come Mise lavoriamo anche per accompagnare la nostra industria nel percorso di riconversione del settore automotive, tenendo conto che le richieste del mercato si stanno posizionando su produzioni elettriche e a basse emissioni

Incentivi per veicoli a basse emissioni: dettagli

Tutte le istruzioni sugli incentivi sono disponibili su questo sito. Questa la ripartizione prevista tra le nuove risorse a disposizione: