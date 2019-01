Auto elettriche: ecco la nuova Nissan LEAF 3.ZERO

L’auto elettrica più venduta al mondo si rinnova, proponendosi in due nuove versioni: Nissan LEAF 3.ZERO e Nissan LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition, quest’ultima caratterizzata da un’autonomia superiore. Il primo modello ospita una batteria da 40 kWh sufficiente per percorrere fino a 270 Km con una singola ricarica, mentre il secondo arriva a 385 Km di percorrenza (nel ciclo combinato) grazie al modulo da 62 kWh.

Nissan LEAF 3.ZERO

In entrambi i casi all’interno dell’abitacolo trova posto un sistema di infotainment inedito, con un ampio display da 8 pollici attraverso il quale accedere a servizi di connettività come la navigazione door to door, l’aggiornamento online dei punti di interesse e del traffico. Tecnologie mostrate da Nissan anche tra i padiglioni del CES 2019 in corso a Las Vegas. L’edizione limitata, oltre che su un’autonomia estesa, può contare anche su una maggiore potenza (217 CV, 160 kW). Così l’automaker sottolinea gli ottimi risultati ottenuti dal modello precedente anche nel nostro paese.

Il lancio di Nissan LEAF 3.ZERO arriva dopo un anno di successo per i veicoli elettrici Nissan, soprattutto per la nuova LEAF, il veicolo elettrico più venduto nel 2018 sia in Italia con oltre 1.500 unità sia in Europa con oltre 40.000 unità consegnate. Inoltre Nissan LEAF si conferma il veicolo elettrico più venduto da sempre a livello globale con oltre 380.000 unità vendute dal lancio nel 2010.

Nella galleria di immagini qui sotto è possibile dare un’occhiata alla linea della carrozzeria e agli interni della nuova LEAF.

La LEAF 3.ZERO (40 kWh, 192 celle) è già in pre-ordine anche in Italia, con la consegna delle prime unità prevista a partire dal maggio 2019: il prezzo della versione destinata al nostro paese è 42.080 euro incluso il pacchetto di tecnologie ProPILOT (assistenza alla guida), e-Pedal (gestione di ogni fase con un unico pedale), un impianto audio Bose, interni premium e vernice metallizzata. Per quanto riguarda invece la LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition (62 kWh, 288 celle) ne verranno commercializzati solo 5.000 esemplari in Europa, con le consegne che inizieranno nel corso dell’estate. Il prezzo è 49.150 euro, con Nissan che invita gli interessati a contattare il concessionario autorizzato più vicino per saperne di più.