Auto elettriche: il silenzio farà rumore

Tra i vantaggi legati alla progressiva diffusione sulle nostre strade delle auto elettriche (e ibride) c’è anche un abbattimento dell’inquinamento acustico che da sempre affligge soprattutto i centri urbani. La silenziosità dei motori integrati sulle vetture di questo tipo, però, per qualcuno rischia di costituire un pericolo: per questo motivo l’Europa ha deciso che dovranno fare rumore.

Le auto elettriche saranno meno silenziose

A partire da oggi, 1 luglio 2019, tutti gli automaker sono obbligati a installare sui veicoli elettrici e ibridi di nuova produzione un sistema acustico di tipo AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) in grado di emettere un suono udibile e facilmente distinguibile da pedoni o ciclisti quando transitano a una velocità inferiore a 19 Km/h e quando stanno effettuando retromarcia. L’obbligo si applicherà a tutti quelli immatricolati a partire dall’1 luglio 2021, anche se modelli realizzati prima della data odierna.

L’obiettivo è ovviamente quello di incrementare la sicurezza di tutti coloro che si trovano sulla carreggiata. Nel breve filmato di seguito alcuni esempi: si tratta di un rumore simile a quello dei motori tradizionali, che il conducente potrà all’occorrenza disabilitare temporaneamente se lo riterrà necessario.

New regulations will require all new electric vehicles to feature a warning noise to alert pedestrians and cyclists. 🎧listen to the warning noise below⬇️ pic.twitter.com/EO6JPK0QUg — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) June 30, 2019

Non tutti hanno appreso con favore l’introduzione della misura. C’è chi, come l’associazione Guide Dogs che si occupa di cani guida per ciechi e ipovedenti, ha infatti chiesto che l’obbligo di emissione di un rumore sia applicato senza limitazioni in termini di velocità, anche quando le vetture si muovono oltre i 19 Km/h, poiché per chi ha problemi di vista o di udito il solo suono provocato dal rotolamento degli pneumatici sull’asfalto potrebbe non risultare sufficiente a identificarne l’arrivo. Così Michael Ellis, Ministro dei Trasporti britannico, ha di recente commentato la proposta di introdurre l’obbligo per gli automaker.

Il Governo desidera che i benefici dei trasporti ecologici possano essere offerti a tutti, ma comprende le preoccupazioni manifestate da chi soffre di problemi alla vista in merito ai potenziali pericoli legati a vetture elettriche silenziose. Questo nuovo requisito garantirà ai pedoni una sicurezza aggiuntiva nell’attraversamento della strada.

Rumore d’autore

MW interpreta l’obbligo non come un fardello, ma come l’opportunità per creare un valore aggiunto: la dimostrazione nel concept Vision M NEXT presentato la scorsa settimana.

L’automaker tedesco si è rivolto ad Hans Zimmer per il sound della vettura, avvalendosi così della collaborazione di uno dei compositori di punta dell’ambito cinematografico, autore di colonne sonore per innumerevoli pellicole: quella de Il Re Leone gli valse il premio Oscar a metà anni ’90.