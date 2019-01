Auto elettriche: la Tesla Model 3 arriva in Europa

L’attesa è quasi giunta al termine per tutti coloro che in Europa desiderano mettere le mani su una Tesla Model 3: la nuova auto elettrica di Elon Musk sta per fare il suo debutto ufficiale nel vecchio continente, come testimonia il via libera ottenuto dall’autorità olandese RDW. La consegna delle prime unità dovrebbe avvenire già nel mese di febbraio, dunque entro le prossime settimane.

Tesla Model 3 arriva in Europa

L’esordio cade in un momento di certo non semplice per l’azienda, che nei giorni scorsi ha annunciato una forte riduzione della propria forza lavoro, optando per il licenziamento del 7% dei dipendenti. Una misura dolorosa, ma secondo i vertici societari necessaria per garantire un futuro al marchio. La strategia messa in campo passa necessariamente dalla distribuzione europea della Model 3, che potrebbe attrarre gli acquirenti in particolare con le sue varianti più economiche.

Inizialmente gli acquirenti potranno però optare solo per la versione con batteria da 75 kWh proposta a partire da 59.600 euro oppure per la variante Performance da 70.700 euro, entrambe con trazione integrale. L’edizione meno costosa (circa 35.000 dollari negli USA) con modulo da 62 kWh a trazione posteriore arriverà invece più avanti.

Proprio dal vecchio continente, così come dalla Cina, passa il futuro di Tesla. Il presente è messo a dura prova dal dimezzamento negli Stati Uniti degli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche che ha innescato una flessione nelle vendite.

Chi è pronto a mettere mano al portafogli per far sua una Model 3 non deve far altro che connettersi al sito italiano di Tesla e accedere all’editor per la configurazione online della vettura, attraverso il quale scegliere gli esterni (cerchi, vernice), le finiture degli interni e la dotazione opzionale della tecnologia Autopilot per l’assistenza alla guida. Portando a termine l’acquisto oggi il veicolo sarà consegnato entro marzo, a causa di una lista d’attesa che come detto in apertura inizierà a essere smaltita da febbraio.