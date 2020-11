Con un investimento da 240 milioni di dollari, Autodesk ha portato a termine con successo l’acquisizione di Spacemaker. La software house di AutoCAD fa dunque propria la società norvegese, con sede a Oslo, specializzata nell’offrire ad architetti e designer di ambienti urbani soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sulla progettazione generativa.

Autodesk compra Spacemaker: design e IA

La piattaforma IA di Spacemaker prende in considerazione fattori e criteri come il terreno, le mappe, le condizioni atmosferiche e di illuminazione che interessano una determinata zona nonché il traffico per offrire un aiuto concreto in fase di realizzazione dei progetti. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai clienti un approccio inedito alla gestione del processo, in grado di far risparmiare tempo e risorse.

Nell’occasione Autodesk annuncia anche il debutto di una nuova piattaforma, battezzata Tandem, alla quale gli addetti ai lavori potranno far riferimento per la gestione degli asset riguardanti design e costruzione. Interesserà architetti, ingegneri e realtà operanti nel mondo edile.