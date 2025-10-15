Automatizza la tua casa con 11,90€: il pulsante smart Shelly Blu è ancora scontato del 41%

Shelly Blu Button 1 è un pulsante bluetooth che ti darà modo di controllare dispositivi e scene domotiche con la pressione di…un pulsante. Esatto: questo innovativo sistema per la domotica, che si integra con altri dispositivi del marchio Shelly per funzionare, ti darà modo di rivoluzionare il modo in cui interagisci con la tua casa. Su Amazon è ancora in sconto a soli 11,90 euro.

Il pulsante funziona con tre modalità di clic (singolo, doppio e pressione prolungata) e ti permetterà di attivare azioni rapide come accendere o spegnere le luci, regolare tapparelle, aprire o chiudere porte e avviare scene personalizzate.

Si adatta sia all’uso domestico che a quello professionale ed include una batteria a bottone CR2032 che offre fino a 2 anni di autonomia. Il pulsante è estremamente sicuro grazie all’integrazione della crittografia Advanced Encryption Standard (AES), che protegge tutte le comunicazioni da intercettazioni e tentativi di manomissione.

Come detto in apertura, è un accessorio fantastico da utilizzare necessariamente in combinazione con un Shelly BLU Gateway o un dispositivo Shelly Plus, Pro o Gen3 pronti a funzionare da ponte con l’app Shelly Smart Control, da cui potrai gestire i dispositivi da remoto, creare eventi personalizzati e molto altro ancora.

Sorprendi i tuoi ospiti e rivoluziona la tua casa con questo semplice, ma innovativo pulsante smart: ora su Amazon a soli 11,90 euro.