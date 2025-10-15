 Automatizza la tua casa con 11,90€: il pulsante smart Shelly Blu è ancora scontato del 41%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Automatizza la tua casa con 11,90€: il pulsante smart Shelly Blu è ancora scontato del 41%

Il pulsante smart bluetooth Shelly è perfetto per dare vita a una smart home che sembrerà uscita dal futuro.
Automatizza la tua casa con 11,90€: il pulsante smart Shelly Blu è ancora scontato del 41%
Tecnologia Casa e Domotica
Il pulsante smart bluetooth Shelly è perfetto per dare vita a una smart home che sembrerà uscita dal futuro.

Shelly Blu Button 1 è un pulsante bluetooth che ti darà modo di controllare dispositivi e scene domotiche con la pressione di…un pulsante. Esatto: questo innovativo sistema per la domotica, che si integra con altri dispositivi del marchio Shelly per funzionare, ti darà modo di rivoluzionare il modo in cui interagisci con la tua casa. Su Amazon è ancora in sconto a soli 11,90 euro.

Acquista il pulsante smart su Amazon

Le dimensioni di Shelly Blu Button 1

Il pulsante funziona con tre modalità di clic (singolo, doppio e pressione prolungata) e ti permetterà di attivare azioni rapide come accendere o spegnere le luci, regolare tapparelle, aprire o chiudere porte e avviare scene personalizzate.

Shelly Blu Button 1 Bianco, pulsante smart, Bluetooth, Attivazione di azioni e Scene, Chiudi/Apri o spegnere/Accendere dispositivi Diversi, tre modalità di clic, durata batteria 2 anni

Shelly Blu Button 1 Bianco, pulsante smart, Bluetooth, Attivazione di azioni e Scene, Chiudi/Apri o spegnere/Accendere dispositivi Diversi, tre modalità di clic, durata batteria 2 anni

11,9020,00€-41%
Vedi l’offerta

Si adatta sia all’uso domestico che a quello professionale ed include una batteria a bottone CR2032 che offre fino a 2 anni di autonomia. Il pulsante è estremamente sicuro grazie all’integrazione della crittografia Advanced Encryption Standard (AES), che protegge tutte le comunicazioni da intercettazioni e tentativi di manomissione.

Come detto in apertura, è un accessorio fantastico da utilizzare necessariamente in combinazione con un Shelly BLU Gateway o un dispositivo Shelly Plus, Pro o Gen3 pronti a funzionare da ponte con l’app Shelly Smart Control, da cui potrai gestire i dispositivi da remoto, creare eventi personalizzati e molto altro ancora.

Acquista il pulsante smart su Amazon

Sorprendi i tuoi ospiti e rivoluziona la tua casa con questo semplice, ma innovativo pulsante smart: ora su Amazon a soli 11,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia

Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia
Capsule Caffè Borbone: le compatibili A Modo Mio a prezzo macinato su eBay

Capsule Caffè Borbone: le compatibili A Modo Mio a prezzo macinato su eBay
Casa pulita con Lefant M210: robot aspirapolvere in doppio sconto

Casa pulita con Lefant M210: robot aspirapolvere in doppio sconto
Metro laser con Bluetooth: l'offerta per il fai da te

Metro laser con Bluetooth: l'offerta per il fai da te
Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia

Fire TV Stick 4K Select (e non solo) arriva oggi in Italia
Capsule Caffè Borbone: le compatibili A Modo Mio a prezzo macinato su eBay

Capsule Caffè Borbone: le compatibili A Modo Mio a prezzo macinato su eBay
Casa pulita con Lefant M210: robot aspirapolvere in doppio sconto

Casa pulita con Lefant M210: robot aspirapolvere in doppio sconto
Metro laser con Bluetooth: l'offerta per il fai da te

Metro laser con Bluetooth: l'offerta per il fai da te
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 ott 2025
Link copiato negli appunti