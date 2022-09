Autunno e formazione: dove trovare i migliori corsi online

L’estate è ormai agli sgoccioli e, con l’autunno ormai alle porte, le giornate si faranno presto più corte e fredde.

Se da una parte lasciarsi alle spalle sole e mare non è di certo piacevole, è comunque possibile dedicare il tempo libero autunnale in qualcosa di costruttivo, come la formazione. La rete, in tal senso, offre davvero tantissime risorse, andando a coprire pressoché qualunque tipo di ambito.

La maggior parte di piattaforme però, non offrono materiale in lingua e/o con sottotitoli in italiano. Buona parte di esse poi, offrono corsi a costi esorbitanti, spesso poco accessibili per chi si sta avvicinando al settore della formazione online.

A quale servizio affidarsi? Domestika, senza ombra di dubbio, è una delle migliori soluzioni possibili sul mercato.

Dal marketing alla fotografia: una pioggia di corsi per un autunno all’insegna della formazione

Domestika è qualcosa in più di una piattaforma di formazione: si tratta di una community dedicata alla creatività e alla crescita personale a 360 gradi. Qui, i migliori esperti di svariati settori mettono a disposizione le loro conoscenze per chi intende migliorare le proprie abilità.

I temi trattati includono:

illustrazione

marketing & business

fotografia e video

design

3D e animazione

architettura

scrittura

web & app design

moda

calligrafia e tipografia

musica e audio.

Il tutto proposto da alcune delle figure di spicco di ogni singolo ambito citato. Una grande opportunità per avere un contatto diretto con gli esperti, per poterne carpire le tecniche e i segreti altrimenti difficili da percepire.

A rendere ancora più interessanti i corsi proposti da Domestika, vi è la promozione a cui questi sono offerti. Per appena pochi giorni infatti, centinaia e centinaia di corsi sono disponibili per il prezzo di appena 9,99 dollari.

Un’opportunità incredibile dunque, per fare diversi acquisti e preparare il terreno a un’autunno all’insegna della formazione e della crescita personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.