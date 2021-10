L'organizzazione indipendente tedesca AV-TEST, che da ormai più di 15 anni mette alla prova la solidità e l'affidabilità dei software per la sicurezza, ha assegnato il riconoscimento Top Product ad Avast Business Antivirus Pro Plus. Lo sviluppatore celebra l'evento con un post sul blog ufficiale in cui leggiamo quanto segue.

Siamo orgogliosi di esserci classificati al primo posto per protezione, prestazioni e usabilità. È la seconda volta che accade quest'anno.

La sicurezza di Avast certificata da AV-TEST

I test che hanno stabilito l'attribuzione del premio sono stati eseguiti in contesti che replicano gli scenari del mondo reale, valutando le capacità delle soluzioni prese in esame nella protezione dalle minacce che affliggono il mondo informatico, mettendo a repentaglio dati, privacy e portafogli.

Le valutazioni degli esperti hanno portato a uno score pari al 100% nella tutela dagli attacchi malware che fanno leva su vulnerabilità 0-day (sono in totale 303 le tipologie analizzate) e nell'identificazione del codice maligno scovato nelle ultime quattro settimane (18.402 i campioni considerati).

Chi vuol tenere al sicuro i propri computer, dispositivi e dati, può approfittare dell'offerta che consente oggi di acquistare una licenza per Avast Business Antivirus Pro Plus dalla durata di tre anni pagandone solamente due. La formula “soddisfatti o rimborsati” permette inoltre di chiedere un rimborso completo della cifra versata entro 30 giorni dall'acquisto.

La compatibilità è garantita per Windows e macOS, anche per i computer meno recenti. Si avrà così accesso alle molte funzionalità avanzate incluse, ne riportiamo di seguito le principali.