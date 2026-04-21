 La migliore VPN ora costa meno: ecco perché è un'occasione imperdibile
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La migliore VPN ora costa meno: ecco perché è un'occasione imperdibile

la migliore VPN da attivare oggi è NordVPN: con l'offerta in corso, infatti, il servizio cala di prezzo e diventa davvero imperdibile.
La migliore VPN ora costa meno: ecco perché è un'occasione imperdibile
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la migliore VPN da attivare oggi è NordVPN: con l'offerta in corso, infatti, il servizio cala di prezzo e diventa davvero imperdibile.

Per attivare una nuova VPN, massimizzando il rapporto qualità/prezzo, è possibile puntare su NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. La nuova promozione disponibile oggi, infatti, taglia il costo del servizio fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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Perché scegliere questa VPN?

NordVPN è la VPN giusta da scegliere oggi, grazie a un mix unico tra velocità, sicurezza e funzionalità aggiuntive messe a disposizione degli utenti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per navigare in sicurezza anche quando la connessione non è privata
  • una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente
  • l’accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account
  • la possibilità di usare la rete senza limitazioni di banda e di traffico dati
  • l’accesso a un network di migliaia di server dislocati in tutto il mondo che consente all’utente di “spostare” il proprio IP, scegliendo un server situato in un altro Paese, per evitare blocchi geografici e censure online

La promozione in corso permette di attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo ed è attivabile scegliendo il piano di 24 mesi, in grado di offrire un accesso alla rete VPN per un lungo periodo di tempo, con condizioni vantaggiose.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso. Tutti i dettagli in merito all’offerta sono disponibili tramite il box qui di sotto da cui è possibile anche procedere con l’attivazione.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
21 apr 2026
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