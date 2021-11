AVG AntiTrack blocca il tracciamento online

Tutti i browser moderni includono specifiche funzionalità per bloccare i cosiddetti tracker che vengono utilizzati per “seguire” l'utente durante la navigazione e raccogliere vari dati a scopo pubblicitario. Per una maggiore privacy è consigliabile l'installzione di una soluzione dedicata, come AVG AntiTrack. La software house di Praga offre due tipi di abbonamento a partire da 49,99 euro/anno.

AVG AntiTrack impedisce il tracciamento

AVG spiega che i tracker possono raccogliere dati bancari, impostazioni del browser, configurazione del dispositivo, informazioni mediche, cronologia di navigazione e altri dati più o meno sensibili. Nelle migliore delle ipotesi, queste informazioni vengono sfruttate per creare un profilo dell'utente e mostrare inserzioni pubblicitarie personalizzate. Ma alcuni siti web raccolgo i dati per eseguire varie attività illecite.

AVG AntiTrack blocca all'istante tutti i tracker ed elimina la cronologia di navigazione, garantendo la massima privacy. Il software crea inoltre delle “impronte digitali" fasulle, in modo da fornire informazioni sbagliate agli inserzionisti. Attraverso una chiara interfaccia è possibile vedere diverse statistiche, tra cui i siti che hanno tentato di tracciare più spesso l'utente.

Per ottenere il completo anonimato, AVG suggerisce di installare la Secure VPN. L'abbonamento per un dispositivo (PC o Mac) al software AVG AntiTrack costa 49,99 euro/anno. Chi vuole proteggere fino a 10 dispositivi può sottoscrivere l'abbonamento a 59,99 euro/anno. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.