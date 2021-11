AVG Ultimate da 10 dispositivi: sconto del 33% per il primo anno

AVG Ultimate, una suite completa di sicurezza con antivirus, VPN e strumenti di ottimizzazione per il PC, è in offerta al 33% di sconto. Puoi sottoscrivere l'abbonamento a dieci dispositivi (compatibile con Windows, Mac, Android e iOS) a soli 79,99 euro per il primo anno, risparmiando ben 40 euro rispetto al prezzo di listino. AVG Ultimate, come anticipato, è composto da tre software: Internet Security, Secure VPN e TuneUp.

Il primo, Internet Security, è un utilissimo tool che promette protezione completa contro qualsiasi tipo di minaccia, supportato da un sistema ad Intelligenza Artificiale. Mantenendo comunque tutte le attività di base di un qualsiasi antivirus: rilevare attività sospette, bloccare l'accesso a siti web potenzialmente pericolosi, interrompere il download di file considerati infetti e individuare i tentativi di phishing. In più, il software è in grado di monitorare il traffico della rete attraverso un firewall, che impedisce l'accesso di malintenzionati ai nostri dati sensibili.

Il secondo programma è Secure VPN che, come suggerisce il nome, si tratta di una vera e propria VPN. Lo scopo è dunque quello di mantenere l'assoluto anonimato dell'utente durante la navigazione, avvalendosi di crittografia AES a 256 bit e nascondendo l'indirizzo IP. Infine c'è TuneUP: con questo utile strumento potrai ottimizzare le prestazioni del tuo dispositivo, velocizzandolo attraverso la disinstallazione di app e rimuovendo i bloatware.

AVG Ultimate è la soluzione completa e sicura per proteggere i nostri device a 360°. Acquistalo in offerta al 33% di sconto, pagando soltanto 79,99 euro per il primo anno. L'abbonamento supporta fino a 10 dispositivi con sistema operativo Windows, Mac, Android oppure iOS: Inoltre, AVG offre la possibilità di provare gratuitamente e senza impegno i singoli servizi inclusi nella versione Ultimate per un periodo di 30 giorni. Se, invece, hai già effettuato l'acquisto ma non sei soddisfatto, potrai richiedere il rimborso completo (entro il tempo limite).