AVG Ultimate: SCONTO del 50% per 1 Anno con il Back To School!

AVG grazie all’iniziativa Back To School mette a disposizione dell’utente il suo pacchetto Ultimate con uno sconto del 50%.

In questo articolo, dunque, analizzeremo cosa include il pack Ultimate di AVG.

AVG Ultimate: cosa comprende

Il pacchetto è valido per 10 dispositivi ed offre una soluzione completa per proteggere PC, Smartphone e quant’altro dagli attacchi dei malintenzionati.

Oltre al normale antivirus troviamo la Secure VPN per navigare in modo sicuro e lo strumento TuneUp che ottimizza le prestazioni del proprio PC o Mac.



AVG Ultimate è disponibile per 12 mesi a soli 59,99 euro, anziché 119,99€. Dopo il primo anno il pacchetto tutto incluso verrà rinnovato al prezzo di listino salvo disattivazione.

Tale servizio è disponibile per Android, iOS, MacOS e Windows. Questo significa che avrete la copertura necessaria su qualsiasi device.

Nello specifico con l’acquisto di questo pacchetto valido per il primo anno sarete protetti da qualsiasi attacco.

Ultimate, come abbiamo già detto, può essere scaricato ed installato insieme ai suo servizi aggiuntivi su 10 device contemporaneamente. Con il pacchetto Ultimate è quindi possibile avere AVG Secure VPN, AVG Internet Security e AVG TuneUp in tutti i dispositivi personali per avere una sicurezza a 360 gradi.

Internet Security, TuneUp e Secure VPN sono compatibili sia per Windows che per Mac. Per dispositivi iOS, invece, è possibile utilizzare solo Secure VPN. Per gli smartphone Android non c’è alcuna preclusione. AVG TuneUp per Android prende il nome di AVG Cleaner.

Periodo di prova?

AVG offre la possibilità di provare singolarmente i vari servizi inclusi nella versione Ultimate per 30 giorni.

Inoltre, Ultimate gode della formula soddisfatto o rimborsato. Questo significa che è possibile acquistare a 59,99€ il pacchetto e poi richiedere il rimborso in caso di insoddisfazione.

Questa versione è valida solo per usi personali e/o famigliari. Il pacchetto in questione, infatti, non è pensato per un uso aziendale o commerciale.