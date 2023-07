AVM FRITZ!Repeater 3000: connessione Internet super a un prezzo WOW

Il FRITZ!Repeater 3000 può sfruttare ben tre diverse bande wireless in parallelo, due a 5 GHz e una a 2,4 GHz. Questo permette di mantenere connessi computer, smartphone, smart TV e molti altri dispositivi senza che si verifichi alcuna interruzione durante la navigazione online. La velocità totale raggiunta arriva a 3000 Mbit/s sfruttando tecnologie WiFi molto avanzate, garantendo uno standard adatto anche agli utenti con esigenze complesse.

Anche se utilizza tecnologie di rete molto avanzate, il FRITZ!Repeater 3000 è adatto anche agli utenti meno esperti. Offre infatti una compatibilità universale con tutte le reti presenti in Italia e può funzionare con tutti i modem in commercio senza bisogno di complesse configurazioni manuali. Chi possiede un dispositivo FRITZ!Box può anche godere di un collegamento tra modem-router e ripetitore tramite una banda a 5 GHz dedicata, così da ridurre al minimo le interferenze e i rallentamenti.

Il FRITZ!Repeater 3000 può entrare a far parte di una rete Mesh in pochi secondi, premendo semplicemente il pulsante WPS. In questo modo potrà gestire automaticamente e in modo intelligente la distribuzione del segnale tra tutti i dispositivi connessi. Se, infine, sono necessarie prestazioni di alto livello nel trasferimento dei dati, per esempio quando si vuole giocare online e, in contemporanea, godersi un film in 4K utilizzando un servizio di streaming, il ripetitore sarà in grado di gestire e distribuire il segnale in modo intelligente, rendendo il FRITZ!Repeater 3000 un’ottima soluzione per le famiglie numerose o per uffici di piccole e medie dimensioni, dove la velocità della rete è un requisito fondamentale.