Axerve Pos Easy: 50% di cashback sulle commissioni

Con la nuova PROMO Pos Easy di Axerve ricevi un rimborso pari al 50% sulle commissioni di transazione dei tuoi pagamenti. Grazie a questa iniziativa, valevole fino al 30 Maggio 2024, paghi solo l’1% su ogni pagamento e ricevi il cashback della metà.

Inoltre, ti viene fornito il POS Android PAX A920 Pro con il quale puoi far pagare a tutti i tuo clienti con qualsiasi carta e rilasciare lo scontrino. Questo POS funziona sia in Wi-Fi sia in 4G, grazie alla SIM multioperatore inclusa nel pacchetto.

Vediamo subito cosa comprende l’offerta Pos Easy, attualmente disponibile in super promo fino a fine Maggio.

Axerve Pos Easy: i dettagli

Con l’esclusivo POS portatile di Axerve poi far pagare i tuoi clienti con il telefono o smartwatch utilizzando i wallet di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre, il device accetta tutti i principali circuiti come MasterCard, VISA, PagoBancomat, Maestro, American Express, UnionPay, Diners e JCB.

Il prodotto attualmente in promozione include anche una SIM multioperatore con traffico dati. La SIM inserita all’interno del POS si collega alla rete con maggior copertura ed è praticamente utilizzabile ovunque anche outdoor.

Grazie a questa soluzione ricevi l’accredito nel tuo conto corrente del transato il giorno lavorativo successivo al pagamento. Con il device Android di ultima generazione puoi anche stampare lo scontrino su carta termica in due copie, proprio come un POS tradizionale.

Questa iniziativa è valida per tutti i nuovi clienti Axerve e comprende un cashback del 50% sulle commissioni pagate utilizzando il POS. Il rimborso delle commissioni è valido fino al 30 Giugno 2024. Inoltre, il POS viene fornito in vendita a soli 100 euro, IVA esclusa. Il contratto di fornitura non prevede alcun vincolo.

