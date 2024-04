SelfyConto, per te canone di tenuta conto gratis fino ai 30 anni

SelfyConto è sempre con te. Grazie all’app Mediolanum gestire il tuo denaro è semplice e sicuro e puoi finalmente accedere a tantissimi servizi bancari con un semplice click. Scopriamo insieme le sue caratteristiche!

Se vuoi aprire il tuo conto corrente online SelfyConto rappresenta la scelta più giusta per te. Non a caso, offre un gran numero di vantaggi per tutti coloro che decidono di gestire il proprio denaro con questo servizio messo a disposizione da Banca Mediolanum. Lo sai che con SelfyConto puoi avere tutti gli assi nella manica che desideri? Carte di debito, carte di credito e carta prepagata? Oggi puoi avere tutto quello che desideri dalle carte del tuo conto online tra le tue mani.

Il motivo per cui oggi SelfyConto è tra le soluzioni preferite degli utenti è chiaro: il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno e, se sei un under 30, resta pari a zero fino al raggiungimento dei trent’anni. Inoltre, puoi prelevare il contante gratuitamente e senza limiti di operazioni in zona Euro. Che aspetti?

SelfyConto: per te canone gratis

Vuoi aprire il tuo conto online ma non sai quale scegliere? SelfyConto offre un gran numero di vantaggi perché ti consente di gestire al meglio il tuo denaro. Oltre al canone di tenuta conto gratuito per il primo anni e gratuito fino ai trent’anni, hai una carta di debito gratuita, comoda e sicura.

Per te anche le principali operazioni bancarie sono gratuite: puoi dunque effettuare bonifici, addebiti utenze, MAV. RAV e ricariche telefoniche senza alcun costo. Che aspetti? Apri subito SelfyConto con canone di tenuta conto gratuito e canone della carta di credito a soli 12 euro all’anno. Non perdere altro tempo se vuoi finalmente gestire il tuo denaro con una soluzione semplice e vantaggiosa.