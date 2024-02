Axerve: Promo Cashback sulle commissioni

La soluzione di Axerve per avere il POS nella tua attività è davvero interessante visto anche il favoloso cashback del 50% sulle commissioni pagate per i pagamenti tramite carta. Questa fintech fa parte del Gruppo Banca Sella, non sicuramente gli ultimi arrivati per quanto concerne le soluzioni bancarie.

L’offerta di Axerve propone un’unica piattaforma per accettare qualsiasi tipo di pagamento tramite device fisici e digitali come POS, soluzioni di e-commerce, macchine di pagamento e soluzioni omnichannel.

Nello specifico, però, oggi vedremo assieme tutte le caratteristiche del pacchetto POS Easy a commissioni, un piano che include l’1% sul transato ed un POS portatile.

Axerve Promo Cashback: i dettagli

La Promo Cashback di Axerve ti permette di guadagnare un bel 50% sulle commissioni dei pagamenti effettuati presso la tua attività. Questa promozione è valida solo fino al 30 Maggio 2024. La proposta di Axerve include ben due pacchetti che variano a seconda delle proprie esigenze. Esiste infatti la promozione senza commissioni con solo canone mensile e la POS Easy con delle commissioni bassissime e senza alcun canone mensile ricorrente.

La versione priva di commissioni offre il terminale POS in comodato d’uso, mentre, POS Easy include il POS Android PAX A920 Pro con un costo una tantum di 100 euro + IVA.

Con il POS di Axerve accetti i pagamenti dei tuoi clienti sui principali circuiti nazionali ed internazionali ed anche la possibilità di pagare contactless con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Hai anche a disposizione, già inserita nel POS, una SIM multi-operatore che si collega in maniera automatica al carrier con la copertura migliore in zona.

Sottoscrivendo uno di questi piani, ricevi l’accredito dell’incasso entro il giorno lavorativo successivo. Inoltre, con l’innovativo POS Android puoi anche stampare la ricevuta del pagamento in duplice copia.

