Sicurezza in azienda: prevenire è meglio che curare

Prevenire è meglio che curare e questo è noto: sebbene spesso rappresenti un investimento la cui ricaduta non è tangibile, in prospettiva il vantaggio è del tutto evidente e permette inoltre di cancellare possibili variabili deleterie ulteriori. Quando il campo d’analisi è quello della sicurezza informatica in azienda, però, tutto ciò assume valore ulteriore poiché tra gli effetti collaterali di possibili attacchi subiti figurano problemi per la privacy degli utenti, fuga di proprietà intellettuali e fughe di notizie che potrebbero avere un impatto severissimo.

Prevenire, curare, proteggere

Ecco perché Check Point Software Technologies e Dimensional Research hanno voluto fare il punto sulla situazione coinvolgendo 400 leader della sicurezza globale per stilare un vademecum dei comportamenti che le best practice consigliano di adottare. Le linee generali indicano un panorama delle minacce sempre più variegato all’interno di una complessità di sistema che tende linearmente ad aumentare. La sensazione, insomma, è che si rischino di perdere facilmente i capisaldi della protezione aziendale, vedendo le certezze dei tecnici sfumare assieme a barriere periferiche sempre più frastagliate e sempre meno presidiate.

Per riprendere in mano la situazione e consegnare all’azienda una infrastruttura solida, occorre pertanto puntare sui seguenti paradigmi: