VPN illimitata per 28 mesi: super prezzo per chi sceglie oggi NordVPN

La migliore VPN da attivare in questo momento non può che essere NordVPN, protagonista di una promo flash da cogliere al volo. Scegliendo il piano biennale e utilizzando il codice BLAZE4MO, infatti, è possibile accedere alla VPN con 28 mesi di utilizzo illimitato e un costo ridotto fino a 2,58 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Le caratteristiche della VPN

NordVPN ha tutte le carte in regola per essere considerata come la migliore VPN da attivare oggi. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata. L’uso della VPN, inoltre, è sempre caratterizzato da una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente.

Da segnalare anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Gli utenti possono selezionare un server situato in un altro Paese, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online durante l’utilizzo della VPN. NordVPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. La VPN è accessibile da tutti i dispositivi grazie alle app ufficiali di NordVPN, disponibile anche come estensione del browser web.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,58 euro al mese, scegliendo il piano biennale che, con il codice sconto BLAZE4MO, include un totale di 28 mesi di utilizzo illimitato. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione guidata. L’offerta descritta sarà disponibile solo per un breve periodo ed è accessibile esclusivamente tramite il sito della VPN.