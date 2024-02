Babbel: impara una lingua straniera con sconti fino al 60%

Vorresti imparare una nuova lingua? È un ottimo proposito, ma devi però scegliere con chi. Di possibilità online ce ne sono parecchie, ma non tutti raggiungono il livello qualitativo elevato di Babbel.

Considera anche che l’attuale offerta è di quelle a cui non si può dire di no: sconti che vanno dal 25% al 60%. Il motivo per scegliere questa piattaforma di apprendimento non è soltanto questo, perché Babbel è conosciutissima per la sua didattica innovativa, che è stata sviluppata da esperti di lingue. Continua a leggere per saperne di più.

Babbel: piani di studio personalizzati e flessibili

I piani di studio di Babbel sono flessibili e personalizzati, pensati soprattutto per essere adattati ai ritmi e agli obiettivi di ogni studente.

Per quanto riguarda i piani di abbonamento, quello Lifetime costa attualmente 239,99 euro, già scontato del 60%.

Questo piano puoi acquistarlo se il tuo obiettivo a lungo termine è quello di imparare più di una lingua. Se non vuoi un impegno duraturo, puoi scegliere tra i piani di 12 e 6 mesi, sempre scontati. Il piano di 6 mesi costa 8,99 € al mese (sconto del 25%), mentre quello da 12 mesi è 5,99 € al mese (sconto del 50%).

Tornando al metodo di insegnamento delle lingue, ci sono video-lezioni tenuti da insegnanti certificati, tramite i quali potrai imparare tramite conversazioni reali. Non mancano nella piattaforma le risorse multimediali, tra cui giochi, podcast e video, che ti coinvolgeranno tantissimo.

Se non sei convinto della bontà di Babbel, sappi che sono più di 10 milioni gli utenti che l’hanno scelto per imparare una nuova lingua. Poi c’è sempre la garanzia di rimborso di 20 giorni, che potrai sempre usare se i metodi usati non ti stanno portando a risultati concreti.

Non lasciarti sfuggire l’occasione unica di imparare una lingua nuova con metodi di studio rivoluzionario e a un prezzo scontatissimo. Clicca subito qui sotto e sottoscrivi l’abbonamento che preferisci!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.