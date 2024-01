Babbel, impara una nuova lingua a -50%

Acquista subito uno dei piani Babbel per scoprire subito il suo metodo innovativo che ti consente di imparare una nuova lingua divertendoti. I piani pensati per te sono tre: un piano Lifetime che può essere tuo a 299,99 euro anzichè 599,99, un piano di 12 mesi disponibile a 5,99 euro al mese e, infine, un piano di 6 mesi acquistabile a soli 8,99 euro al mese.

Hai mai pensato ad una soluzione per poter apprendere una nuova lingua, mettendo da parte le classiche lezioni in classe? Grazie allo sviluppo della tecnologia e di nuove app l’apprendimento delle lingue non è più lo stesso. Chiaramente, visto che le app sono ormai numerose, è bene valutare sempre alcuni parametri per evitare di scegliere app poco utili. Babbel si contraddistingue visto che è stata sviluppata pensando alle esigenze degli utenti che voglio apprendere una nuova lingua. Non a caso, ti consente di studiare, migliorare la tua pronuncia, prendere parte a conversazioni di vita reale, divertendoti!

Babbel: impara una nuova lingua, parla davvero

Con Babbel puoi mettere da parti noiose lezione in classe che non ti consentono di mettere in pratica tutto quello che impari. Non dimentichiamo, infatti, che quando si impara una lingua è fondamentale prendere parti a scene di vita reale. Con Babbel, dunque, impari una nuova lingua e parli davvero.

Babbel ti consente di imparare una nuova lingua in autonomia; ecco perchè si tratta di una soluzione scelta da tantissimi come alternativa alle classiche lezioni. In più la speciale promozione attualmente in corso di consente di risparmiare sul prezzo iniziale. Come accennato in apertura, i piani pensati per te sono tre:

un piano Lifetime disponibile a 299,99 euro anzichè 599,99

un piano di 12 mesi disponibile a 5,99 euro al mese

un piano di 6 mesi acquistabile a soli 8,99 euro al mese.

