Babbel: impara una nuova lingua con sconti fino al 60%

Oggi ci sono moltissimi sistemi per imparare una nuova lingua online. Tra queste Babbel è una delle più apprezzate perché offre un’esperienza di apprendimento unica che combina efficacia e divertimento. E con l’offerta del momento risparmi dal 25 al 60%. Ecco tutti i dettagli.

Perché affidarsi a Babbel?

Babbel ha un modo innovativo con cui gestisce la sua didattica. Sviluppata da esperti di lingue, l’app offre metodi di apprendimento che rendono il processo non solo efficace ma anche estremamente coinvolgente. Grazie a piani di studio flessibili e personalizzati, ogni utente può trovare il percorso più adatto ai propri ritmi e obiettivi.

Il piano Lifetime di Babbel, attualmente offerto a un prezzo speciale di 239,99 euro, rappresenta un investimento a lungo termine nel proprio sviluppo linguistico. Per chi preferisce un impegno a breve termine, sono disponibili piani di 12, e 6 mesi, che offrono la stessa qualità di apprendimento in un formato più flessibile godendo anch’essi dello sconto. In particolare il piano da 6 mesi costa 8,99 € al mese (sconto del 25%), mentre quello da 12 costa 5,99 € al mese (sconto del 50%).

Oltre all’apprendimento con l’app, Babbel propone delle videolezioni con conversazioni reali tenuti da inseganti certificati dove puoi praticare la lingua in contesti realistici. In più ci sono molte risorse multimediali, come giochi, podcast e video, per un’esperienza di apprendimento completa.

A decretare il successo di Babbel non sono solamente queste caratteristiche, ma le testimonianze degli oltre 10 milioni di studenti che l’hanno scelta come piattaforma per imparare nuove lingue. E se non ti riteni soddisfatto, c’è la politica di rimborso completo entro 20 giorni. completo, senza dover fornire alcun motivo.

Quindi, grazie a tutte queste funzionalità, Babbel rappresenta la scelta ideale se desideri veramente imparare una nuova lingua in modo efficace, divertente e senza rischi. Con la promozione del piano Lifetime con accesso a tutte le lingue, non c’è mai stato un momento migliore per iniziare. Visita il sito ora, scegli quale lingua imparare, seleziona il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e inizia a imparare.

