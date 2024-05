Babbel offerta lifetime: accedi a tutti i corsi con il 60% di sconto

Vuoi imparare una nuova lingua in modo rapido ed efficace? Con Babbel puoi farlo grazie a un metodo sviluppato da esperti, che offre lezioni personalizzate basate su conversazioni reali. E ora, con la promozione Lifetime scontata del 60%, puoi accedere a tutti i corsi per sempre a soli 239,99€ invece di 599,99€.

Perché affidarsi a Babbel

Babbel si distingue per la sua efficacia e la qualità dei suoi contenuti. Le lezioni sono incentrate su conversazioni reali e situazioni autentiche, con piani di studio personalizzati che includono brevi lezioni e corsi live con insegnanti certificati. Inoltre, puoi accedere a una vasta gamma di risorse come quiz, esercitazioni e materiale extra per migliorare il tuo apprendimento.

La piattaforma ha ottenuto un punteggio di 4/5 su Trustpilot con oltre 20.000 recensioni, e il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi. Puoi scegliere tra oltre 150 corsi progettati da esperti in più di 13 lingue, tra cui Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Russo, Turco, Olandese, Norvegese, Polacco, Danese e Indonesiano.

Il metodo di Babbel si basa sulla ripetizione al momento giusto, permettendoti di memorizzare lessico complesso in breve tempo. Le lezioni, incentrate su conversazioni reali, ti aiutano a sviluppare competenze pratiche. Ecco tutti i piani disponibili:

Lifetime : Accesso illimitato a tutti i corsi per sempre a soli 239,99€ (invece di 599,99€).

: Accesso illimitato a tutti i corsi per sempre a soli 239,99€ (invece di 599,99€). 12 mesi : Accedi a tutti i corsi per 12 mesi a soli 5,99€ al mese (sconto del 50%).

: Accedi a tutti i corsi per 12 mesi a soli 5,99€ al mese (sconto del 50%). 6 mesi : Piano semestrale a 8,99€ al mese (sconto del 25%).

: Piano semestrale a 8,99€ al mese (sconto del 25%). Live Lessons: Lezioni live interattive con insegnanti certificati, a 39,91€ al mese (sconto del 45%).

Per inziare le tue lezioni clicca sul pulsante qui sotto e scegli l’abbonamento che preferisci.

Grazie agli sconti, imparare una nuova lingua non è mai stato così conveniente. Approfitta dell’offerta Lifetime e accedi a tutti i corsi per sempre. In alternativa, scegli uno dei piani mensili o annuali e inizia a migliorare le tue capacità linguistiche oggi stesso. Visita il sito di Babbel e scopri il piacere di imparare una nuova lingua con un metodo davvero efficace.