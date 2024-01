Babbel: scegli una lingua, crea un account e inizi a imparare SUBITO

Vuoi imparare una lingua fluentemente? Ci pensa Babbel: questa pluripremiata app ha rivoluzionato il modo in cui impariamo le lingue, portando risultati tangibili e apprendimento rapido. Scegli la lingua che vuoi imparare, dai un’occhiata a cosa ha da offrire Babbel e crea il tuo account online.

Con il metodo Babbel impari una lingua per davvero

Babbel ha conquistato il cuore di 10 milioni di appassionati di lingue in tutto il mondo. Non è una sorpresa: il 92% degli utenti ha dichiarato di aver migliorato le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi. Questo incredibile tasso di successo è il risultato di un approccio innovativo e scientificamente progettato, che mette al centro dell’apprendimento le tue esigenze e il tuo stile di vita.

Il segreto del successo di Babbel risiede nel suo metodo. Sviluppato da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica, Babbel ti offre lezioni incentrate su conversazioni reali. Puoi anche partecipare a corsi di lingua dal vivo con insegnanti certificati di Babbel Live, rendendo l’esperienza di apprendimento più coinvolgente ed efficace che mai.

Con Babbel, imparare una nuova lingua diventa un’avventura coinvolgente. Le attività di apprendimento, come lezioni, podcast, giochi e molto altro, sono progettate per farti immergere completamente nella lingua e nella cultura che stai studiando. Espandi le tue conoscenze in modo divertente e ricorda facilmente ciò che hai imparato.

È ora di rendere il tuo sogno di parlare una nuova lingua una realtà. Scegli tra inglese, spagnolo, tedesco, francese e molte altre lingue. Unisciti alla comunità globale di Babbel e trasforma la tua vita: crea il tuo account online per scoprire tutto ciò che la piattaforma può offrirti.

