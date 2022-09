Back to school con Mondly: accesso Premium al 96% di sconto

Per migliaia di studenti è tempo di tornare tra i banchi di scuola, dopo tre mesi di vacanze estive. Se vuoi iniziare il nuovo anno scolastico con una marcia in più, puoi approfittare dell’offerta limitata proposta da Mondly – una tra le principali applicazioni per imparare le lingue online – per celebrare il ritorno a scuola. La promozione prevede ben il 96% di sconto sull’acquisto (una tantum) dell’accesso a vita a Mondly Premium, che ti permetterà di sbloccare lezioni per oltre 40 lingue, Mondly AR e tanto altro a un prezzo speciale.

Mondly: apprendere le lingue in modo semplice ed efficace

Ma cosa è Mondly nello specifico e cosa fa? Possiamo definirlo come una sorta di “insegnante tascabile”: semplice, intuitivo e smart, in grado di inserirsi senza troppe pretese nel ciclo della tua routine per ottimizzare al massimo l’apprendimento di una lingua – dall’inglese dal francese fino alle lingue più complesse come giapponese o coreano.

Tutto ciò è possibile grazie al metodo applicato dal team di Mondly, che si distacca dalle classiche tecniche di memorizzazione utilizzate dagli altri servizi a favore – invece – di lezioni pratiche e interattive, seguite da insegnanti madrelingua che si concentreranno su argomenti pratici, conversazioni di vita reale, suggerimenti e feedback istantanei sulla pronuncia. Questa tecnica combina infatti conversazione a riconoscimento vocale, unite a lezioni brevi che ti permetteranno infine di imparare molto più fluentemente la lingua.

Non è un caso se Mondly è stata premiata sia come “App of the Year” da Facebook che come “Best of 2019” da Apple App Store. Vuoi sapere cos’altro ti offre Mondly Premium? Inclusi nel prezzo troverai:

lezioni giornaliere rapide, quiz settimanali e sfide mensili;

accesso completo a 41 diversi corsi di lingua, per un totale di 1320 combinazioni linguistiche;

oltre 250 lezioni organizzate in argomenti pratici: dalla famiglia, al meteo, ai viaggi, allo sport, al cibo e molti altri;

36 costruttori di vocabolario per imparare nuove parole velocemente e consolidare le tue conoscenze;

oltre 50 conversazioni tra madrelingua;

funzioni grammaticali e tabelle di coniugazione per approfondire la tua comprensione della lingua;

accesso all’intera raccolta di oltre 2500 lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili create dal 2015 ad oggi;

oltre 300 lezioni specializzate con contenuti aziendali per il miglioramento personale e la formazione della forza lavoro;

accesso gratuito a Mondly Kids, l'app per l'apprendimento delle lingue per bambini;

accesso gratuito alle 13 lezioni di Realtà Aumentata in Mondly AR per portare la tua esperienza di apprendimento al livello successivo.

La promozione al 96% di sconto è disponibile alla pagina ufficiale di Mondly, a questo link. Si tratta di un’offerta a tempo limitato: scadrà tra poche ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.