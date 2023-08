Back to School: le offerte di Amazon per risparmiare

È questo il momento giusto per risparmiare in vista del Back to School. Mentre gli studenti si stanno ancora godendo le vacanze estive, i genitori devono necessariamente iniziare a pianificare il ritorno a scuola. Per fortuna, a tendere loro una mano c’è la sezione dedicata su Amazon che raccoglie le offerte e le opportunità di cui approfittare.

Risparmiare al Back to School: con Amazon si può

Partiamo dai libri di testo: grazie a un’iniziativa messa in campo dall’e-commerce, è possibile acquistarli anche approfittando del Bonus Cultura quando venduti e spediti direttamente da Amazon, scegliendo tra quelli adottati da tutti gli istituti d’Italia. Il procedimento è davvero semplice: si seleziona la regione di appartenenza, poi la provincia, la località, il tipo di scuola (elementari, medie o superiori) e infine l’istituto che frequenterà l’alunno con la relativa classe e sezione. A quel punto, comparirà l’elenco dei volumi, con indicazioni dettagliate a proposito delle materie e delle edizioni. Si avrà la possibilità di acquistarli tutti in blocco oppure di selezionarne solo alcuni, specificandone eventualmente il numero di copie. Per maggiori informazioni rimandiamo alla relativa documentazione.

Non mancano ovviamente gli sconti sugli articoli di cancelleria: dalle gomme alle penne. Vi si aggiungano le promozioni sugli zaini per avere un quadro più completo.

C’è anche una sezione che si concentra sulla categoria Elettronica raccogliendo tutto ciò che serve per studiare, anche a casa. L’ultima che segnaliamo è quella degli essenziali per imparare a scrivere con i prodotti dei marchi Sharpie, Paper Mate e Dymo.

offerte di Amazon per il Back to School sono tutte raccolte in una Come già scritto, lediper il Back to School sono tutte raccolte in una pagina dedicata , che consigliamo di visitare periodicamente, poiché le promozioni sono aggiornate di continuo.

