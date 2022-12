Backdoor Linux infetta siti WordPress

I ricercatori di Dr.Web hanno scoperto una backdoor Linux che ignoti cybercriminali hanno utilizzato per attaccare siti web realizzati con il noto CMS WordPress. Sfruttando le vulnerabilità presenti in 30 plugin e temi è possibile portare gli ignari utenti su siti esterni ed eseguire varie attività illecite. Il consiglio è installare una soluzione di sicurezza che blocca l’accesso ai siti infetti.

Backdoor Linux per siti WordPress

WordPress è uno dei CMS più popolari, quindi è anche uno dei bersagli preferiti da cybercriminali. Il malware scoperto dai ricercatori di Dr.Web è compatibile con i siti basati su Linux a 32 e 64 bit. La funzionalità principale è quella di prendere il controllo da remoto, iniettando codice JavaScript nelle pagine web.

Dopo aver ricevuto dal server C2C (command and control) l’indirizzo del sito da infettare, la backdoor verifica la presenza di questi plugin e temi con note vulnerabilità:

WP Live Chat Support Plugin

WordPress – Yuzo Related Posts

Yellow Pencil Visual Theme Customizer Plugin

Easysmtp

WP GDPR Compliance Plugin

Newspaper Theme on WordPress Access Control (CVE-2016-10972)

Thim Core

Google Code Inserter

Total Donations Plugin

Post Custom Templates Lite

WP Quick Booking Manager

Faceboor Live Chat by Zotabox

Blog Designer WordPress Plugin

WordPress Ultimate FAQ (CVE-2019-17232 and CVE-2019-17233)

WP-Matomo Integration (WP-Piwik)

WordPress ND Shortcodes For Visual Composer

WP Live Chat

Coming Soon Page and Maintenance Mode

Hybrid

Se viene trovata, il malware sfrutta la vulnerabilità per iniettare codice JavaScript che viene eseguito al caricamento della pagina. Se l’utente clicca in qualsiasi punto verrà aperto un sito web controllato dai cybercriminali. Una versione più recente cerca vulnerabilità nei seguenti plugin:

Brizy WordPress Plugin

FV Flowplayer Video Player

WooCommerce

WordPress Coming Soon Page

WordPress theme OneTone

Simple Fields WordPress Plugin

WordPress Delucks SEO plugin

Poll, Survey, Form & Quiz Maker by OpinionStage

Social Metrics Tracker

WPeMatico RSS Feed Fetcher

Rich Reviews plugin

I siti esterni possono essere utilizzati per rubare i dati personali dell’utente (phishing) o per distribuire altri malware. Entrambe le versioni hanno una funzionalità non attiva che consente di effettuare attacchi brute force per cercare la password di amministratore.

