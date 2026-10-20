Ban di DeepSeek in tutti i sistemi federali negli USA

Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha vietato l’uso dei modelli AI di DeepSeek in tutti i sistemi IT delle agenzie civili federali. I prodotti e i servizi dell’azienda cinese devono essere rimossi dai computer. Secondo il governo statunitense, i dati dei dipendenti potrebbero essere inviati al Partito Comunista Cinese. È stato quindi applicato il ban ipotizzato all’inizio del 2025.

DeepSeek è un pericolo per la sicurezza nazionale

DeepSeek è diventata famosa all’inizio del 2025 con il suo modello R1 che offriva prestazioni simili a quelle del modello o1 di OpenAI, ma a prezzo nettamente inferiore. Come evidenziato da Anthropic, questo risparmio sarebbe stato ottenuto sfruttando le capacità di Claude tramite distillazione. Per l’addestramento del recente modello V4 sarebbero state usate le GPU NVIDIA Blackwell, violando la legge sulle esportazioni.

L’azienda cinese era quindi nel “mirino” degli Stati Uniti da diversi mesi. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha ora vietato l’uso di prodotti o servizi di DeepSeek nei sistemi IT delle agenzie civili federali. L’ordine, pubblicato sul Federal Register, impone anche l’esclusione dell’azienda cinese da future gare di appalto. Non viene però specificato un termine entro il quale deve avvenire la rimozione dai computer.

L’accusa per DeepSeek è quella di avere legami con il governo cinese, quindi potrebbe utilizzare le sue tecnologie per inviare informazioni sensibili in Cina. Ciò rappresenta un grave rischio per la sicurezza nazionale. Nell’ordine viene evidenziato inoltre che i modelli di DeepSeek potrebbero contenere malware e vulnerabilità di sicurezza.

La portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che si tratta di un’estensione indebita delle preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale e una politicizzazione della tecnologia, sottolineando che la Cina difenderà con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle sue aziende.

Il governo cinese ha proposto di aggiungere all’elenco di controllo delle esportazioni diverse tecnologie AI, tra cui modelli e agenti. Le aziende locali hanno recentemente sviluppato modelli open-weight, come Kimi K3 di Moonshot AI e GLM-5.3 di Z.ai, con prestazioni simili a quelle dei costosi modelli statunitensi.