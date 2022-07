Bandai Namco (Elden Ring) conferma il data breach

Anche il colosso giapponese Bandai Namco è finito nella rete dei cybercriminali. La società ha confermato le voci in merito a un attacco ransomware avvenuto all’inizio del mese, a opera del gruppo ALPHV, noto anche come BlackCat e collegato tra le altre cose alla celebre violazione di Colonial Pipeline. Purtroppo, si è verificato un data breach, coinvolgendo potenzialmente le informazioni degli utenti.

Si tratta di una realtà tra le più importanti nel settore videoludico, publisher tra le altre cose di titoli come l’acclamato Elden Ring nonché delle serie Dark Souls. e Soulcalibur. Non è il primo nome celebre dell’ambito gaming a essere colpito da questa tipologia di minaccia informatica: nel recente passato è accaduto anche a Capcom, CD Projekt RED ed Electronic Arts.

ALPHV ransomware group (alternatively referred to as BlackCat ransomware group) claims to have ransomed Bandai Namco.

Bandai Namco is an international video game publisher. Bandai Namco video game franchises include Ace Combat, Dark Souls, Dragon Ball*, Soulcaliber, and more. pic.twitter.com/hxZ6N2kSxl

