Cina: maxi-furto di dati a un miliardo di cittadini

Se confermato, sarà ricordato come uno dei furti di dati più imponenti e gravi della storia, soprattutto per la tipologia delle informazioni interessate e per la fonte del leak. Un utente celato dietro lo pseudonimo ChinaDan ha messo in vendita su Breach Forums un enorme archivio da 23 TB contenente le informazioni personali e riservate appartenenti a un miliardo di cittadini cinesi. Afferma di averlo sottratto alla polizia nazionale di Shanghai.

Un miliardo di cittadini nel furto dati cinese

Gli acquirenti interessati al database devono mettere in conto una spesa di 10 BTC, un equivalente pari a quasi 200.000 dollari. Potrebbero poi guadagnare altrettanto, se non di più, attraverso campagne malevole mirate.

Questi i dettagli contenuti: nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita, numero del documento di identità, telefono, crimini commessi e dettagli sui singoli casi. Neanche a dirlo, è quest’ultima categoria di informazioni a preoccupare particolarmente, anzitutto per le potenziali ripercussioni sul fronte della privacy.

L’enorme leak di ChinaDan sembra autentico

A testimonianza della validità del leak, l’autore fornisce una piccola anteprima condividendo un archivio contenente circa 750.000 record. È pratica abituale in questi casi, per sgombrare il campo da legittimi dubbi sull’autenticità.

Il primo sito a riportare la notizia è stato Asia Markets. Le analisi condotte sembrano confermare la veridicità di quanto affermato da ChinaDan. Al momento non è dato a sapere se la vendita sia avvenuta o meno: il thread su Breach Forums è stato chiuso, ma la trattativa potrebbe essere proseguita in privato. Tra le molte repliche al post originale anche un’offerta da 6 BTC, poco meno di 120.000 dollari, per concludere l’affare.

