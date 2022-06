Lunar è il malware-as-a-service dei teenager

Durante la normale attività di monitoraggio delle minacce informatiche, il team di Avast si è imbattuto in qualcosa di molto particolare. Si tratta di Lunar, scovato su un server Discord. A differenza degli altri malware-as-a-service, l’accesso è proposto a un prezzo estremamente contenuto: dai 5 ai 25 dollari. Successive indagini hanno permesso di scoprire che, sia chi lo propone sia i suoi clienti, appartengono dal punto di vista anagrafico alla categoria dei teenager.

L’età media è molto bassa: dagli 11 ai 16 anni. Questo spiega sia la spesa richiesta molto contenuta sia la finalità del codice maligno, che più di creare un reale danno come nel caso dei ransomware tradizionali si limita a provocare noie, fastidi e grattacapi alle proprie vittime. Riportiamo di seguito la dichiarazione attribuita al ricercatore Jan Holman.

Riteniamo sia esattamente questa la ragione per cui l’autore di Luna, conosciuto su Discord come Next, chiede una spesa contenuta per l’accesso a questo malware builder. Dai 5 ai 25 dollari. L’ipotesi è inoltre supportata dal fatto che molte delle sue funzionalità e gran parte dei plugin inviati dagli altri membri della community, hanno come obiettivo quello di creare fastidi alle vittime anziché provocare danni reali.