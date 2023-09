Bard: le conversazioni online sono indicizzate da Google

Le conversazioni su Bard non sono così private come si potrebbe pensare. Alcuni internauti, infatti, hanno scoperto che le discussioni sono indicizzate da Google e basta una semplice ricerca su Internet per accedere a scambi che invece dovrebbero essere riservati. Questo comporta un rischio per la privacy degli utenti, che devono stare attenti a ciò che dicono al chatbot.

Big G sta continuando a sviluppare Google Bard con l’obiettivo di competere con ChatGPT. La sua intelligenza artificiale riceve aggiornamenti regolari che ne aumentano la potenza. Tuttavia, c’è un problema di privacy che riguarda tutti gli utenti di Bard:il chatbot, infatti, conserva tutti gli scambi senza crittografia. Ciò significa che tali conversazioni possono essere accessibili a chiunque attraverso una semplice ricerca su Google.

Haha 😂 Google started to index share conversation URLs of Bard 😹 don't share any personal info with Bard in conversation, it will get indexed and may be someone will arrive on that conversation from search and see your info 😳

Also Bard's conversation URLs are ranking as… pic.twitter.com/SKGXJD9KEJ

