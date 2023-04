BAT Italia e Amazon: istruttoria per pubblicità ingannevole

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di British American Tobacco Italia, Amazon Services Europe e Amazon Italia per presunta pubblicità ingannevole del dispositivo a tabacco riscaldato Glo Hyper X2. Nei messaggi pubblicitari dell’azienda londinese e sulla piattaforma di e-commerce viene indicato che il prodotto non contiene nicotina.

Informazioni incomplete o ingannevoli

Glo Hyper X2 è il modello più recente del dispositivo prodotto e venduto da BAT. Viene presentato come un’alternativa alla sigaretta tradizionale, in quanto il tabacco non viene bruciato, ma riscaldato. Ciò riduce l’emissione delle sostanze più nocive per la salute. All’interno dei dispositivo devono essere inseriti stick di vero tabacco, quindi è presente nicotina.

Secondo l’autorità antitrust, nei messaggi pubblicitari non viene specificato o viene affermato in maniera scorretta che il suo utilizzo comporta l’emissione di nicotina. In alcuni casi, il produttore afferma esplicitamente che il consumo è senza nicotina. Analoghe carenze informative riguardano l’avvertenza che il prodotto è destinato a un pubblico adulto.

Nella parte inferiore della pagina sul sito ufficiale è scritto “Questo prodotto non è privo di rischi e contiene nicotina, che può provocare dipendenza“. Tuttavia l’avviso è poco visibile. Per questi motivi è stata avviata l’istruttoria per presunta pubblicità ingannevole. Amazon è stata coinvolta perché vende il Glo Hyper X2 sulla piattaforma di e-commerce. Nella descrizione del prodotto è scritto chiaramente che non contiene nicotina.

